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Karabük Atatürk Ortaokulu'nun başarısı

1 saat önce

Karabük Atatürk Ortaokulu Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 2. Ligine çıktı.

Karabük Atatürk Ortaokulu'nun başarısı, System.String[]
Karabük Atatürk Ortaokulu Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 2. Ligine çıktı.
Kulüp başkanı Erol Sütcü, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk etapta Karabük'te öğrenim gören üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan hentbol takımını kurduklarını söyledi.
THF Erkekler 2. lige yükselme maçlarına kısa bir süre kala takımı hazır hale getirdiklerini belirten Sütcü, müsabakalar sonucunda 2. lige yükselmeye hak kazandıklarını ifade etti.
Başkan Sütcü, "Kulüp olarak önce eğitim sonra spor felsefesiyle gençlerimizi boş vakitlerinde kötü alışkanlıklar kazanma tehlikelerinden uzaklaştırarak spora yönlendirme hedefindeyiz. Bu amaçla kulübümüzde her yaş grubunda bulunan öğrencilerimiz için hentbol branşının yanında futbol, voleybol, futsal, atletizm ve güreş branşlarında da sporcularımız bulunmaktadır." dedi.
Türkiye, Karabük, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:00 Kaynak: AA
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