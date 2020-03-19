Karabük baharda yağan karla beyaza büründü - Son Dakika
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Karabük baharda yağan karla beyaza büründü

6 saat önce

Karabük'ün yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan yağış ile kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Karabük baharda yağan karla beyaza büründü, System.String[]

Karabük'ün yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan yağış ile kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.


Yenice ilçesi Cihanbey köyünde gece yarısı başlayan kar yağışının ardından kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. İlçeye bağlı Cihanbey köyü, Karapınar ve Cenbek Mahallesi'nde Mart ayında hava sıcaklıklarının bir anda düşmesinin ardından kar yağışı etkili oldu. Evlerin çatıları ve ağaçların beyaz örtüye büründüğü mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Korona virüs nedeniyle okulların da tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, dışarıda kar keyfi yaparak eğlendi. - KARABÜK

Karapınar, Karabük, Yenice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:09 Kaynak: İHA

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