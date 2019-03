Karabük Bakan Soylu Listeleri Kandil Yazdı Verdi-1

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda halka hitap etti. Soylu yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta seçime gidiyoruz. Toplam 6 gün kaldı. 10 yıllardır bu ülke birilerinin oyunları, kumpasları, birilerinin tezgahlarıyla bu millet hep sıkıntılara düşürülmeye çalışılıyor. Neler gördük. Bu memlekette başbakan asıldı, bu memlekette bakanlar asıldı. Sadece onları ortadan kaldırmadılar. Aslında annelerimize, ninelerimize dediler ki 'evlatlarınız bu işlerle uğraşmasınlar bizim dediğimizin dışına çıkmasınlar eğer çıkarlarsa cezalarını böyle veririz' diyerek böyle ürkütmeye, korkutmaya çalıştılar. Her 10 yılda bir darbe yapıp bize bunu en acımasız şekilde hatırlatmaya çalıştılar. 60-71-80-28 Şubat, 27 Nisan en son Pensilvanya'daki şarlatanın gerçekleştirdiği darbe bütün bunları bu millet çekti. Bizim değerlerimize, kutsallarımıza, inançlarımıza, kardeşliğimize beraberliğimize saldırdılar. Hep boynumuz bükük, belimiz eğik olsun istediler. 10 yıllardan beri bunu yapmaya çalıştılar. Türk-Kürt, Alevi-Sünni, sağcı-solcu, laik-dindar, başı açık-başı kapalı bu memleketin insanlarını terbiye etmeye çalıştılar. Bu ülkede hastanede doktorun 5 saniye yüzünü görmek mucizeydi. Hastanede insanları rehin almalar. Ay sonu emekli maaşı ödenecek diye 500 milyon dolar IMF kapılarına gidip Türkiye'yi aciz duruma düşürdüler. Bu ülkede deprem oldu, bu ülkede ceset torbası bulamadılar. Niçin huzurunuzdayız biliyor musunuz Bu saldırılara rağmen Türkiye'yi böyle küçük düşürmelerine, hakir göstermelerine rağmen Safranbolulu hemşehrilerim Allah sizden razı olsun hiçbir zaman geri adım atmadınız. Hatırlayın şu sözleri çivi gibi kafamıza çaktılar 'İktidar olamazsanız' dediler. Hemşehrilerim Allah sizden razı olsun. Bu ülke yüz milyar dolarlık yatırımın önünü açmıştır. IMF'nin çantasını koluna vermiş Türkiye'den göndermiştir. Bu millet yapmıştır. Geleceğe adım atıyoruz. Son 7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmek için Gezi olaylarından sonra yapmadıkları kalmadı. Sayın Tayyip Erdoğan'a o zaman başbakandı ültimatom verdiler. Dediler ki 'Şehir hastaneleri yapamazsınız' dediler. Yaptık mı Yaptık. Dünyanın en büyük tünellerini, havalimanlarını, Marmaray, Avrasya, otobanları, 81 ildeki üniversiteleri, bu ülkede gerçekleştirdiğimiz insansız hava araçlarını, ATAK helikopterlerini bize yapamazsınız dediler. Yaptık mı Sizin mücadelenizle, sizin kararlılığınızla yaptık dedi.



'ÜLKEMİZ ÜZERİNDE KİM AMELİYAT YAPMAYA KALKARSA FIRSAT VERMEYİZ'



Soylu, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını belirterek, 10 yıllardan beri bunu yapıyorlar. Gezi olayları, 17-25 Aralık darbesi. 2015 yılında seçim oldu, Türkiye'de PKK'nın siyasi kolu HDP yüzde 13 oy aldı. Gitti Doğu'da ve Güney Anadolu'da camileri, kütüphaneleri yaktı. Gitti Siirt hastanesini bir günde 7 defa yaktı. Okulları, spor salonlarını yaktı. 25 bin evi tarumar etti. Demek istedikleri şuydu. Türkiye kaos içersinde kimse gelmesin Türkiye'ye dediler. Irak'ın kuzeyinde 1,5 yıl önce devlet kurmak istediler. Kim engelledi o devletin kurulmasını Recep Tayyip Erdoğan engelledi. Afrin'de terör merkezi oluşturmak istediler. ABD silah gönderdi. Ne oldu ABD bize 'Afrin'e giremezsin' dedi. Bize aba altından değil bize direkt sopa gösterdi. Peki biz Afrin'e çatır çatır girdik mi PKK'nın orada kökünü kazıdık mı Türkiye eski Türkiye değil. ABD'den Avrupa'dan parmak sallanarak idare edilebilecek bir ülke değil. Türkiye'yi içine kapanık hareket edemez bir ülke haline getireceklerdi. Türkiye'yi sıkıştırmaya devam edeceklerdi. Tayyip Erdoğan dünyaya bir not bıraktı ve gelecek nesillerimize güçlü mesaj bıraktı. 'Ey dünya size sesleniyoruz. Bu coğrafyada bize rağmen kimseye oyun kurdurmayız' dedi. Bana kızıyorlar Süleyman Soylu çok sert konuşuyorsun diye kızıyorlar. Kadın çıkacak 'Ben sırtımı PYD'ye PKK'ya dayadım' diyecek. Milletimizi tehdit edecek, Türkiye'yi tehdit edecek. Biz ne yapacağız. Sırtını mı sıvazlayalım yani. Biz sana 4 duvar verdik. İster o duvara sırtını yasla ister o duvara sırtını yasla dedik. Türkiye eski Türkiye değil. Ülkemizin üzerinde kim ameliyat yapmaya çalışırsa, ülkeme başka bir elbise giydirmeye çalışırsa alimallah kimseye fırsat vermeyiz. Kalbimizde, vicdanımızda içimizde yaralar var. Bu ülkeye 40 yıldır terör üzerinden yapmadıkları kalmadı. Ülkenin yarınlarını, umutlarını ortadan kaldırmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. 13-14 yaşındaki kızları doğuda Güneydoğu'da alıp ellerine kaleşnikof verip onları terörist yapmak için o hayvan Murat Karayılan'ın, o hayvan Cemil Bayık'ın masasına meze yapanlara bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum onları taciz eden, tecavüz edenlerin burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz diye konuştu.



'BUNLAR TERÖRÜN VEKİLİDİR MİLLETİN VEKİLİ OLAMAZ'



325 PKK'lı ve HDP'linin, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinde aday gösterildiğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu



Biz Doğu ve Güneydoğu'da sadece terörle mücadele etmek için değil orada yaşayan ve yıllardan beri terör örgütlerinin mağdur ettiği kardeşlerimize 'Sen kimsesiz değilsin, sen çaresiz değilsin, yalnız değilsin. Sen çaresiz değilsin' diyoruz. Onlara elimizi uzatıyoruz. Sizi doktor, mühendis, hemşire yapacağız bu ülkeye hayırlı evlat yapacağız diyoruz. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da 24 saat huzur var. Nasıl bir anne burada gecenin bir saatinde evladıyla birlikte komşusuna ziyarete rahat ve huzur içersinde ziyaret ediyor mu Bugün Diyarbakırımızda, Batmanımızda, Hakkari, Siirt, hani o esnafa haraç almak isteyenler Çocuklarımız, insanlarımız 24 saat huzur içersinde. Siz terörist cenazesine gitmeyeceksiniz diye bunların vekillerine söyledik. Bunların vekillerine milletvekili demiyorum. Bunlar bu aziz milletin millet ismini alabilecek karaktere ve şahsiyete sahip değillerdir. Bunlar PKK'nın, terörün vekilidir. Bu milletin vekili olamazlar. Cezaevinde geçen gün bir terörist öldürüldü. Diyarbakır'da havaalanında karşılayıp mezarlıkta tören yapacaklarmış. Diyarbakır Valisi'ni aradım. Havalimanında esamelerini görmek istemiyorum öyle tören mören bir şey yok dedim. Gidecekler cenaze başında sahte gözyaşı dökecekler. Onlar bitti. Havalimanına yaklaştırmadık. Mezarlık başına yaklaştırmadık. Bilmenizi istiyorum. İçişleri Bakanı böyle laf söyler mi diyorlar. Bunların yapacağı iş İstanbul'da güya otelde bir araya gelip 15 ilde yürüyüş yapacaklar Diyarbakır'a gidecekler. Niçin Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için. Ne dedik biz Yürüyerek milleti tahrik edecekler. 'Ulan sizi yürüten adam değildir' dedim. Yürüyebildiler mi Adım attılar mı polislerimiz onları şapa oturttular şapa. Şimdi başka bir senaryoyu ortaya koyuyorlar. Geçtiğimiz 7 yılda bunları yapmalarına rağmen bizi yıkamadılar. Yaklaşık 50 yaşına geldim. Terör dahil her meselede şuana kadar yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. 325 PKK'lı ve HDP'liyi, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi listelerine aday koydu. O bir adam var. Suratında meymenet yok. HDP Eş Başkanı Sezai Temelli çıktı bir laf söyledi. 'Kürdistan'da biz kazanacağız. Batı'da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz' dedi. Aynısı iki gün önce Selahattin Demirtaş söyledi. Aynısını ABD uşağı FETÖ'nün iti var o iti aynısını söyledi. Hepsi bir araya gelmişler. Kılıçdaroğlu çıkıp şu lafı söylese söyledi mi acaba Sezai Temelli edepsiz Kürdistan neresidir Sen nasıl konuşuyorsun diyebildi mi Milliyetçi geçinen siyasete baş olmak için giren ancak şu anda kuyruk olan Meral Akşener atar yapıyor ya Cumhurbaşkanımıza da atar yapıyor, çıkıp Sezai Temelli burada Kürdistan yoktur diyebildi mi Rahmetli Erbakan'ın milli görüşünün sadece iki milletvekili meclise sokabilmek için PKK'ya yamayan Temel Karamollaoğlu Kürdistan neresi diye sorabildi mi



'KANDİL YAZDI VERDİ'



Soylu memlekete gözünü dikenin gözünü oyacağını belirterek, şöyle konuştu



Her türlü senaryoyu yapmışlar. Öyle adamları listeyi koymuşlar ki PKK için patlayıcı taşıyanları, APO'nun çıkabilmesi için açlık grevi yapanları, karakol bombalayanları listelerine koydular, Kendileri koymadılar. Kandil yazdı verdi. Ben itfaiyeci değilim, benim görevim sadece yangına müdahale değildir. Benim görevim milletimizin başına bir musibet gelirse tedbirini almak, uyarmaktır bir musibet gelmeden uyarmaktır. Ülkemizin başına musibet getirmeye çalışıyorlar. Bizden çok var. Ama bu memleketten bir tane var. Bu memlekete gözünü dikeni oyarım. Bize diyorlar ki 'Sizin şehirlerinize sızalım' diyorlar. Bu Necmettin öğretmen niye şehit oldu Bedirhan bebek niye şehit oldu Onların cenazelerine gidiyorum. 'Bakanım beni de alın. Oğlumun da intikamını alırım vatanımın da intikamını alırım' diyorlar. Biz onlara ne anlatacağız Safranbolu. Terör örgütüne yaptıklarımız yanlıştı mı diyelim. Bu önümüzdeki 4,5 yıl için Türkiye'nin hedeflerine ulaşmaması için Kılıçdaroğlu ve ekibinin yeni tezgahıdır. Bu tezgaha gelmeyelim. 15 bindi PKK'nın dağlardaki sayısı. 700'e düştü ilk kez. 2018 yılında en üst düzeylerinin hepsi gitti. Murat Karayılan'a gelin diyorum. Sizi bir can pazarına düşürelim diyorum. 4-5 metre kar varmış. Önemli değil. Bizimkiler aslan gibi kovalıyor onlar sıçan gibi kaçıyorlar.



'UYUŞTURUCU SATICILARINI YERİN 7 KAT ALTINA GÖMMEZSEK ALLAH BİZDEN HESAP SORSUN'



Soylu, dünyanın en güvenli şehirlerini oluşturduklarını söyleyerek, şöyle konuştu



İstedikleri şu; 31 Mart'tan güçlü çıkmayalım. İstedikleri Türkiye yerli ve milli üretmesin. Terör örgütleriyle uğraşmasın. Etrafımızdaki coğrafyaya huzur getirmeyelim istiyorlar. Biz batı, Avrupa, ABD değiliz. Gittiğimiz hiçbir yerde sömürmedik biz. Afganistan uyuşturucu merkezi oldu. Pakistan'ı etkiliyorlar. Irak, Suriye, Mısır, Lübnan da etrafımızdaki bütün coğrafyada. Biz Afrin'e girdik 316 bin Suriyeli oraya döndü. Orada okullarımız, hastanelerimiz, doktorlarımız, vali yardımcılarımız, polis, jandarma var. Bizim orda şurada ezan nasıl okunuyorsa 5 vakit ezan okuyan imamımız var. Eğer Türkiye büyürse etrafına huzur getirir barış getirir çekemedikleri o. Bu Tayyip Erdoğan futbolu biliyor mu Ayağına şu topu bir verin de Kılıçdaroğlu'nun kalesine bir doksandan çaksın. İlk kez böyle bir zamanı yakaladık. Ne demişim uyuşturucu satıcılarını polis okul çevresinde görürse ayağını kırsın demişim. Yanlış mı demişim. Okmeydanı'nda kadın yanıma geldi, gözü morarmış. 'Esrar parası istediler yoktu dedim bana saldırdı' dedi. 260 ton bonzai Türkiye'ye servis edeceklerdi. 57 bin uyuşturucu satıcılarını kodese tıktık. Hepimiz çocuklarımızı büyük şehirlere teslim ediyoruz. Onları bir takım canavarların eline teslim etmek değil. Burada söz veriyorum. Uyuşturucu satıcılarını da patronlarını da onun 7 kat yerin altına gömmezsek Allah bizden hesap sorsun. Bekçi geldi mi Düdük öttürüyor mu Sayın Tayyip Erdoğan bana vatandaş bekçi düdüğünü duymazsa hesabını sana sorarım dedi. Sadece uyuşturucuların değil, sadece PKK, DEAŞ değil hırsızların da önünü keseceğiz. Sabah anne çocuğunu okula huzur içinde gönderecek. Dünyanın en güvenli şehirlerini oluşturuyoruz. 275 mafya örgütünü çökerttik. Hepsini çökertiriz. Eksiğimiz aksağımız yok mu Eksikten aksaktan yoksun Allah'tır. Bizim samimiyetimizde eksikliğimiz yok. Tayyip Erdoğan'ı ABD, terör örgütleri tehdit ettiriyor mu Milletimize hile yapan bir anlayışla perdenin arkasından farklı, perdenin önünde farklı konuşanlarla karşı karşıyayız. Safranbolu bunların sözleşmelerine attığı imzalara 31 Mart'ta öyle bir imza atın ki sözleşmelerini suratlarına çarpın suratlarına. 31 Mart'ta Kandil'in önünde eğik bırakmayın. Hainlerin karşısında bizi zayıf düşürmeyin.

