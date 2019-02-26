Son Dakika Haberleri: Karabük Baldıza Cinsel İstismar Davasında Kavga

Karabük Baldıza Cinsel İstismar Davasında Kavga

28 dakika önce

Baldıza cinsel istismar davasında kavgaKarabük'te, Ö.T.'nin 15 yaşındaki baldızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla görülen mahkemenin ardından tarafların yakınları arasında çıkan kavgayı polis ayırdı.

Baldıza cinsel istismar davasında kavga

Karabük'te, Ö.T.'nin 15 yaşındaki baldızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla görülen mahkemenin ardından tarafların yakınları arasında çıkan kavgayı polis ayırdı.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Ö.T.'nin, 15 yaşındaki baldızı S.E.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla görülen mahkemede hakim davayı ileri bir tarihe erteledi. Adliye çıkışında tarafların yakınları arasında kavga çıktı. Adliyede bulunan polis ekiplerinin ayırmaya çalıştığı kavga büyüyünce takviye ekip sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı önlerken, tarafları polis aracıyla adliyeden uzaklaştırdı. Kavga eden tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:45 Kaynak: DHA

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