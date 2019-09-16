Son Dakika Haberleri: Karabük baraj gölünde kadın cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Karabük baraj gölünde kadın cesedi bulundu

1 saat önce

Baraj gölünde kadın cesedi bulunduKARABÜK'ün Yenice ilçesinde, hidroelektrik santrali barajında kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu.

Baraj gölünde kadın cesedi bulundu

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, hidroelektrik santrali barajında kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu.

Yenice Yeşilköy mevkiinden geçen Filyos Nehri üzerindeki hidroelektrik santrali regülatöründe görevli Recep Karakavuz, suyun tutulduğu 1 Nolu Nehir kapağında gördüğü şeyin cansız manken olduğunu sandı. Yanına yaklaştığında ise bilekte takılı olan altın bileziği görünce insan cesedi olduğunu anladı. Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. AFAD ekipleri maske takarak, bot yardımıyla yaklaştığı cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemelerin ardından yaklaşık 6 ay önce ölen bir kadına ait olduğu tahmin edilen ceset Ankara Adlli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Regülatör operatörü Recep Karakavuz ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük baraj gölünde kadın cesedi bulundu

Yeşilköy, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksisinin aynasını kıran kadını darp eden şoför: Ben tamamen kendimi savundum
Barajda cesedi bulunan kadının 1 yıl önce öldüğü tahmin ediliyor 40 yaşındaki Anna Nakaznykh isimli kadının aracına üst üste iki kere yıldırım düştü Son dakika: Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirve ortak açıklamayla başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 19:48:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük baraj gölünde kadın cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]