Karabük baraj gölünde kadın cesedi bulundu

Baraj gölünde kadın cesedi bulundu

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, hidroelektrik santrali barajında kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu.

Yenice Yeşilköy mevkiinden geçen Filyos Nehri üzerindeki hidroelektrik santrali regülatöründe görevli Recep Karakavuz, suyun tutulduğu 1 Nolu Nehir kapağında gördüğü şeyin cansız manken olduğunu sandı. Yanına yaklaştığında ise bilekte takılı olan altın bileziği görünce insan cesedi olduğunu anladı. Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. AFAD ekipleri maske takarak, bot yardımıyla yaklaştığı cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemelerin ardından yaklaşık 6 ay önce ölen bir kadına ait olduğu tahmin edilen ceset Ankara Adlli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Regülatör operatörü Recep Karakavuz ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.