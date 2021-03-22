Karabük Barosu, bir kadını darbettiği iddia edilen avukat hakkında disiplin soruşturması başlattı - Son Dakika

Karabük'te, bir kadını darbettiği iddia edilen avukat hakkında baro tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.
Karabük Barosundan yapılan yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddetin her zaman karşısında olunduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bazı medya kuruluşlarına yansıyan iddia konusu haberlerde ismi geçen meslektaşımızla ilgili disiplin soruşturması başlatmış bulunuyoruz. Baro olarak süreci takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
B.Ü, 19 Mart'ta erkek arkadaşı avukat S.A. (47) tarafından darbedildiği iddiasıyla Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurmuştu.
Kaynak: AA
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