Son Dakika Haberleri: Karabük Barosu TBB'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine karşı
Son Dakika Güncel Karabük Barosu TBB'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine karşı

Karabük Barosu TBB'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine karşı

8 saat önce

Karabük Barosu Başkanı Rıdvan Erdoğan, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.

Karabük Barosu TBB'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine karşı, System.String[]

Karabük Barosu Başkanı Rıdvan Erdoğan, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.


Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, bazı baroların genel kurul çağrılarının hukuki altyapısının olmadığını belirtti.


Olağan Genel Kurula 18 ay kaldığının altını çizen Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Türkiye Barolar Birliğini seçimli olağanüstü genel kurula götürmek üzere 11 baromuzun girişimde bulunduğuna ilişkin haberler kamuoyuna yansımış bulunmaktadır. Yasa gereği TBB Başkanı ve birlik yönetimi 4 yıllık bir süre için seçilmekte olup TBB'nin olağan genel kurulu 18 ay sonra 2021 yılı Mayıs ayında yapılacaktır. Olağan Genel Kurula 18 ay kalmışken TBB'nin bugünkü süreçte seçimli olağanüstü genel kurula götürülmek istenmesinin doğru olmadığını ve ayrıca bu çağrının hukuki altyapısının da olmadığını düşünmekteyiz."

Erdoğan, bu tür bir girişimin barolar arasındaki ayrışmayı daha da derinleştireceğini, meslek camiasının itibarına gölge düşüreceğini,mesleki sorunların çözümü bağlamında bir katkı da sağlamayacağını aktardı.

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mevlid Kandili'nin önemi ve yapılacak ibadetler
Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu'na tebrik ziyareti Yeni parti için tarih veren Ahmet Davutoğlu, 67 kişilik listeyi yalanladı Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 00:30:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük Barosu TBB'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine karşı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]