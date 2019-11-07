Karabük Barosu TBB'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine karşı

Karabük Barosu Başkanı Rıdvan Erdoğan, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.



Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, bazı baroların genel kurul çağrılarının hukuki altyapısının olmadığını belirtti.



Olağan Genel Kurula 18 ay kaldığının altını çizen Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye Barolar Birliğini seçimli olağanüstü genel kurula götürmek üzere 11 baromuzun girişimde bulunduğuna ilişkin haberler kamuoyuna yansımış bulunmaktadır. Yasa gereği TBB Başkanı ve birlik yönetimi 4 yıllık bir süre için seçilmekte olup TBB'nin olağan genel kurulu 18 ay sonra 2021 yılı Mayıs ayında yapılacaktır. Olağan Genel Kurula 18 ay kalmışken TBB'nin bugünkü süreçte seçimli olağanüstü genel kurula götürülmek istenmesinin doğru olmadığını ve ayrıca bu çağrının hukuki altyapısının da olmadığını düşünmekteyiz."

Erdoğan, bu tür bir girişimin barolar arasındaki ayrışmayı daha da derinleştireceğini, meslek camiasının itibarına gölge düşüreceğini,mesleki sorunların çözümü bağlamında bir katkı da sağlamayacağını aktardı.