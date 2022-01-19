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Karabük - Bartın karayolunda geçişler kontrollü veriliyor - Son Dakika

Karabük - Bartın karayolunda geçişler kontrollü veriliyor

19.01.2022 15:27

Karabük - Bartın karayolunda geçişler kontrollü veriliyor Kar kalınlığının 1.5 metreye yaklaştığı yolda uzun araçların geçişine izin verilmiyor Karabük'te dün sabah saatlerinde itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Karabük-Bartın karayolunda kontrollü geçişlere izin verilirken, ağır...

Karabük - Bartın karayolunda geçişler kontrollü veriliyor

Kar kalınlığının 1.5 metreye yaklaştığı yolda uzun araçların geçişine izin verilmiyor

KARABÜK - Karabük'te dün sabah saatlerinde itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Karabük-Bartın karayolunda kontrollü geçişlere izin verilirken, ağır tonajlı araçların geçiş izni verilmiyor.

Karabük'te kent genelinde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı. Trafiğin yoğun olduğu Karabük - Bartın karayolu Beştepeler mevkii ile 1030 rakımlı Ahmet Usta geçidinde bazı ağır tonajlı araçlar ile servis minibüsü yolda mahsur kaldı. Sürücüler araçlarını kurtarmayınca araçlarını bırakmak zorunda kalırken, yol güzergahında yer yer kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı.

Karayolları ekipleri ise, yol güzergahında, greyder, kepçe ve kar küreme araçları ile çalışma yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.

Safranbolu kent merkezinde ise vatandaşlar işlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle minibüsler karla kaplanan ve buzlanan yollarda ilerlemekte güçlük çekince vatandaşlar yollara döküldü.

Karabük - Bartın karayolunda geçişler kontrollü veriliyor
Karabük - Bartın karayolunda geçişler kontrollü veriliyor
Karabük - Bartın karayolunda geçişler kontrollü veriliyor

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Karabük, Bartın, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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