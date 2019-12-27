Karabük - Bartın Karayolunda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Karabük - Bartın Karayolunda kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, vatandaşlarda karın tadını çıkardı.

Karabük - Bartın Karayolunda kar yağışı etkili oluyor, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, vatandaşlarda karın tadını çıkardı.


Safranbolu- Bartın Karayolu bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Bölgede sis de etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.


Kar yağışı etkisini sürürken vatandaşlar da araçlarıyla Ahmetusta Geçidi'ne gelerek kar topu oynayıp, fotoğraf çektirip karın tadını çıkardı.


Bartın'a giden Hüseyin Özdemir, bir hastasını ziyaret için Karabük'e geldiğini söyledi.


Dönüş yolunda kar yağışına yakalandıklarını ifade eden Özdemir, araçlarında kar tedbirlerinin tam olduğunu belirtti.


Büşra Bostancı da kar yağışı nedeniyle eşiyle kar topu oynamaya geldiklerini ifade etti. Uzun zamandır kar yağışını beklediklerini anlatan Bostancı, kar yağışının güzel olduğunu ve eğlendiklerini kaydetti. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:41 Kaynak: İHA
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