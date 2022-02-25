Karabük-Bartın karayolunda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Karabük-Bartın karayolunda kar yağışı etkili oluyor

25.02.2022 18:58

Karabük-Bartın karayolunda kar yağışı etkili oluyor Karabük'te öğle saatlerinden sonra başlayan kar yağışı bölge yollarında ve yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Karabük- Bartın karayolunda kar yağışı etkili oluyor

KARABÜK - Karabük'te öğle saatlerinden sonra başlayan kar yağışı bölge yollarında ve yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Karabük-Bartın karayolunun 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi kar yağışının ardından kısa sürede beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri ise bölgede tuzlama çalışması başlattı. Bazı vatandaşlar aniden bastıran kar yağışını izlemek için araçlarını park edip manzaranın keyfini çıkardı.

Şubat ayının sonuna doğru yağan karın kendisine sürpriz olduğunu belirten Öztepe, "Öğle saatlerinde bu yolu kullanmıştım. O zaman çok yağacağına ihtimal vermedim. Şuanda ciddi, bayağı güzel kar yağıyor. Bir iki saate 15 santimetreye yığma ihtimali var" dedi.

Karabük-Bartın karayolunda kar yağışı etkili oluyor
Karabük-Bartın karayolunda kar yağışı etkili oluyor
Karabük-Bartın karayolunda kar yağışı etkili oluyor

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Meteoroloji, Karabük, Bartın, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük-Bartın karayolunda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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