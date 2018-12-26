Karabük-Bartın Karayolunda Sürücüler Kardan Dolayı Zor Anlar Yaşıyor

Karabük'te sabaha karşı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası bölge yollarında sürücüler zor anlar yaşıyor.

Karabük'te sabaha karşı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası bölge yollarında sürücüler zor anlar yaşıyor.



Kar yağışının etkili etkili olduğu Karabük-Bartın karayolunun bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde ulaşımın aksamaması için karayolları ekiplerince tuzlama ve kar küreme çalışması yapılırken, kar sonrası oluşan doyumsuz manzara ise drone ile havadan görüntülendi. Yoldan geçen sürücüler ise bu eşsiz manzara karşından durarak bol bol öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.



Trafik ekipleri, özellikle Karabük-Bartın ile Karabük-Ankara yolu kemikli rampalarında etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını istedi. - KARABÜK

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