Karabük Bartın sınırında denetim havadan görüntülendi - Son Dakika

Bartın'ın Ulus ilçesine giriş ve çıkışlar koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlandırıldı. Jandarma ekiplerince Karabük il sınırında oluşturulan kontrol noktasındaki denetimler havadan görüntülendi.



Bartın'ın Ulus ilçesine giriş çıkışlar İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlandırıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulus'un çıkış noktalarından biri olan Karabük il sınırında denetim yaptı. Sağlık ekipleri de denetimlerde yer aldı. Durdurulan araçlar da sürücü ve yolcuların ateşleri ölçüldü. Ticari araçlar ile seyahat izin belgesi olan araçların geçişlerine izin verilirken, izin belgesi olmayanlar ise geri gönderildi. Yapılan denetimler drone ile havadan görüntülendi. - KARABÜK