Karabük, Bartın ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor - Son Dakika

Karabük, Bartın ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Karabük'te gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek rakımlı köyleri ile ormanları beyaza bürüdü.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde de Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, beyaz örtüyle kaplandı.

Tarihi yapılar, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan bakanlara güzel manzara sundu.

Keltepe Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 60 santimetre ölçüldü.

Bartın

Bartın'da sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

Ulus, Amasra, Kurucaşile ilçesi ile Kumluca, Kozcağız ve Hasankadı beldelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Merkez ilçeye bağlı Arıt, Sıralı ve Aydınlar köylerinin yüksek kesimlerindeki yağış nedeniyle köy yolları karla kaplandı.

Kocaeli

Kocaeli'nin Başiskele, Kartepe ve Gölcük ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı, etkili oluyor.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan, İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede yer alan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 138 santimetre ölçüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.