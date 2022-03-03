Karabük, Bartın ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük, Bartın ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

03.03.2022 11:42
Karabük, Bartın ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Karabük, Bartın ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Karabük, Bartın ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Karabük'te gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek rakımlı köyleri ile ormanları beyaza bürüdü.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde de Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, beyaz örtüyle kaplandı.

Tarihi yapılar, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan bakanlara güzel manzara sundu.

Keltepe Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 60 santimetre ölçüldü.

Bartın

Bartın'da sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

Ulus, Amasra, Kurucaşile ilçesi ile Kumluca, Kozcağız ve Hasankadı beldelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Merkez ilçeye bağlı Arıt, Sıralı ve Aydınlar köylerinin yüksek kesimlerindeki yağış nedeniyle köy yolları karla kaplandı.

Kocaeli

Kocaeli'nin Başiskele, Kartepe ve Gölcük ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı, etkili oluyor.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan, İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede yer alan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 138 santimetre ölçüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

YORUMLAR
500
Bartın ve Karabük'te yüksek kesimler yeniden beyaz örtüyle buluştu Bartın ve Karabük'te yüksek kesimler yeniden beyaz örtüyle buluştu KARDEMİR 2021 yılını 3.85 milyar TL kar ile kapattı KARDEMİR 2021 yılını 3.85 milyar TL kar ile kapattı

Kocaeli, Karabük, Bartın, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük, Bartın ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika
11:41 Son Dakika: TFF, statlara girişte HES kodu uygulamasını kaldırdı! Ayrıca 12 yaş sınırı uygulanmayacak
11:39 Canlı yayında korkutan anlar! Bahar Candan ile tartışan gazeteci epilepsi krizi geçirdi
11:37 Erdoğan ve Bahçeli bugün Külliye'de görüşecek! İşte ele alınacak konu başlıkları
11:33 Tezgahların yeni favorisi kolyoz! Kilosu 15 liradan alıcı buluyor
11:31 Türkiye'nin boğazlardan geçmesine izin vermediği Rus savaş gemisi ortaya çıktı!
11:14 Talimat Erdoğan'dan geldi! Hastanelerden randevu alamayan vatandaşlar için yeni düzenleme yapılacak
10:22 Gerçek yaşı 73, biyolojik yaşı 33, hedeflediği yaş 120: O Antalya'nın demir adamı
10:50 Duvarlarda babasını öldüren kurşunların izleri! Gazeteci Güngör Aslan'ın kızı babasının bıraktığı yerden devam ediyor
11:01 TÜİK, Şubat ayı zam şampiyonunu açıkladı! Karnabahar'ın oranına hiçbiri yaklaşamıyor
10:54 Onlara göre de ölümü hak etmişti! Oğlunu öldüren gelinden şikayetçi olmadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 11:51:34. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük, Bartın ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement