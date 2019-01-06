Son Dakika Haberleri: Karabük-Bartın Yolunda Kar Yağışı Ulaşımı Etkiledi

Karabük-Bartın Yolunda Kar Yağışı Ulaşımı Etkiledi

14 dakika önce

KARABÜK ile Bartın arasında ulaşımı sağlayan yolda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Karabük-Bartın Yolunda Kar Yağışı Ulaşımı Etkiledi, System.String[]
KARABÜK ile Bartın arasında ulaşımı sağlayan yolda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. 

Karabük'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Safranbolu ilçesi de beyaza büründü. Yağan kar zeminde tutmazken tarihi binaların çatıları beyazla kaplandı. Çinli turistler, ilçeye hakim olan Hıdırlık Tepesi'nde fotoğraf çekerken, Karabük- Bartın yolunun Ahmet Usta, Beştepeler mevkiilerinde karla kaplanan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştığı belirtildi. Tekir Yaylası'nda ise motosikletli kişi yaklaşık 40 santim olan karda gösteri yaptı. Aladağ mevkiinde ise otomobil karlı yolda kayarak yoldan çıktı. Şans eseri uçuruma yuvarlanmaktan kurtulan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:33 Kaynak: DHA

Safranbolu, Bartın, Karabük, Kar, Güncel
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