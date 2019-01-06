Karabük-Bartın Yolunda Kar Yağışı Ulaşımı Etkiledi
14 dakika önce
KARABÜK ile Bartın arasında ulaşımı sağlayan yolda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.
KARABÜK ile Bartın
arasında ulaşımı sağlayan yolda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Karabük
'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Safranbolu
ilçesi de beyaza büründü. Yağan
kar zeminde tutmazken tarihi binaların çatıları beyazla kaplandı. Çinli turistler, ilçeye hakim olan Hıdırlık Tepesi'nde fotoğraf çekerken, Karabük- Bartın yolunun Ahmet Usta
, Beştepeler mevkiilerinde karla kaplanan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştığı belirtildi. Tekir Yaylası'nda ise motosikletli kişi yaklaşık 40 santim olan karda gösteri yaptı. Aladağ
mevkiinde ise otomobil karlı yolda kayarak yoldan çıktı. Şans eseri uçuruma yuvarlanmaktan kurtulan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
- K
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:33 Kaynak: DHA
Kardan Adamla Seyahat Eden Vatandaşı Görenler Telefona Sarıldı
İtfaiye Kara Saplandı, Yangına Köylüler Müdahale Etti
Son Dakika! Çok Sayıda İl ve İlçelerde Okullar Tatil Edildi
Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı