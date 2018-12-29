Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin Yeni Yıl Mesajı

Karabük
Belediye Başkanı Rafet Vergili
, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vergili mesajında, her yeni bir yılın başlangıcında, bir önceki yılda neler yaptıklarını, neler yapacaklarını gözden geçirdiklerini belirtti.
Karabük halkı için gece gündüz, saat mefhumu gözetmeden çalıştıklarını aktaran Vergili, şunları kaydetti:
"2018 yılı içerisinde, sizlere hizmetin en iyisini sunmak için yoğun bir çaba gösterdik. İnsanlarımızın yaşam standardını yükseltmek, karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak amacıyla hizmetlerimizde katılımcı bir anlayış sergiledik. Düzenlediğimiz mahalle toplantıları ile sorunları birinci ağızdan dinleyerek ortak çözüm yolları konusunda karşılıklı fikir alış verişinde bulunduk.
2018 yılında ilimizin öncelikli ve önemli sorunlarının tespitini yaparak vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak her alanda çözümler geliştirmeye çalıştık. Karabük'te önemli yatırımlara hep birlikte imza attık. Karabük'te alt yapısından üst yapısına kadar birçok alanda çalışmalar yapıldı. Yeni yılda ilimizi her yönden daha ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. Karabük'ün gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir kent olması yolunda değerli halkımız ile el ele güzel ilimizin geleceği için çalışacağız. Bu doğrultuda 2019 yılının ülkemize ve insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim."