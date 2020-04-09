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Karabük Belediye Başkanı Vergili'den hoparlörle "evde kal" çağrısı
6 saat önce
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlem ve tedbirleri kapsamında, belediye hoparlöründen halka "evde kal" uyarısı yaptı.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlem ve tedbirleri kapsamında, belediye hoparlöründen halka "evde kal" uyarısı yaptı.
Vergili, kent genelinde yer alan belediyenin anons sistemiyle vatandaşlara ikazda bulundu.
Başkan Vergili, şu ifadeleri kullandı:
"Değerli Karabüklü hemşehrilerim. Karabük'te salgın hastalık mevcuttur. Lütfen kurallara uyalım. 65 yaş üstü, emekli ve çocuklar dışarı çıkmayın. Dışarıdan eve gelenler aile büyüklerine yaklaşmasın. Zorunlu haller dışında dışarıya çıkmayalım. Dışarıya çıkarken maske mutlak surette kullanalım. El hijyenlerine dikkat edelim. Allah'a emanet olun."
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 01:48 Kaynak: AA
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