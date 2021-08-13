Karabük Belediye Başkanı Vergili: "Yağmur suyu drenaj hattının çalışmasının faydalarını bu yağışlarda gördük" - Son Dakika

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kent genelinde 75'ini tamamladıkları yağmur suyu drenaj hattının faydalarını bu yağışlarda gördüklerini belirterek, "Yeşilmahalle ve İstasyon mevkisinde su baskını problemini çok yaşardık. Bu yağışlarda bütün dükkanlar su altında kalırdı. Yağmur suyu drenaj hattının çalışmasıyla bu problemlerin tamamı bitti." dedi.

Vergili, gazetecilere, yapımına başladıkları yağmur suyu drenaj hattı projesinin Türkiye'de bir il için tek bir proje olduğunu söyledi.

Çalışma tamamlandığında Karabük'ün örnek şehir olacağını anlatan Vergili, "Bunun faydalarını bu yağışlarda gördük. Bu yağışlarda merkeze 67 kilogram yağış düştü. Yaptığımız drenaj hattı gerçekten işe yaradı. Biz şu anda drenaj hattımızın yüzde 75'ini yaptık ama yüzde 50'si çalışabilir durumda. Yüzde 50 çalışabilir durumda olan hiçbir yerde su baskını yaşanmadı. Yeşilmahalle ve İstasyon mevkisinde su baskını problemini çok yaşardık. Bu yağışlarda bütün dükkanlar su altında kalırdı. Yağmur suyu drenaj hattının çalışmasıyla bu problemlerin tamamı bitti." diye konuştu.

"Dere ıslah çalışmalarının bir an evvel tamamlanması lazım"

Vergili, Kılavuzlar, 100. Yıl Mahallesi bölgesi ve üniversiteyi etkileyen alanda dere ıslah çalışmasının tamamlanmadığını ifade ederek, "Dere ıslah çalışmalarının bir an evvel tamamlanması lazım ki Karabük çok büyük bir selde her zaman tehlike altında. Bu da olmayacak bir şey değil. Sel ve taşkın barajları da tamamlanmadığı için Karabük tehlike altında. Şu anda o kadar da rahat olmamamız gerekiyor. Biz şehirle ilgili problemleri çözdük. O bizim konumuzun dışında. Araç ve Soğanlı Çayı'nın ıslahı Devlet Su İşlerinin programı içerisinde." ifadesini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz'ün Bartın'da olağanüstü bir durum yaşadıklarını dile getiren Vergili, "Bartın'daki sel felaketiyle ilgili ziyaretlere gittikleri zaman dönüş köprüleri çöktü. Bizim itfaiyemiz AFAD'la birlikte kurtarma işlemi yaptı. Bildiğim kadarıyla Bartın-Karabük kara yolunda çöken köprüden geçici olarak yol verilmiş. Geçmiş olsun diyorum." şeklinde konuştu.