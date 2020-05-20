KARABÜK Belediye başkanı yavru ördekleri kurtardı - Son Dakika

KARABÜK Belediye başkanı yavru ördekleri kurtardı
Belediye başkanı yavru ördekleri kurtardı KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde Hatipoğlu Göletinde tahliye kanalına düşen 7 yaban ördeği yavrusu suya giren Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter tarafından kurtarıldı.
Belediye başkanı yavru ördekleri kurtardı KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde Hatipoğlu Göletinde tahliye kanalına düşen 7 yaban ördeği yavrusu suya giren Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter tarafından kurtarıldı. Ovacık'ta bulunan Hatipoğlu Göletinin tahliye alanından aşağıya düşen yavru yaban ördekleri mahsur kaldı. Yaban ördeği yavruluranı fark eden bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, ördekleri düştükleri tahliye kanalından kurtararak sepete koydu. Yaban ördek yavrularını göle bırakan Narter, 'Duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı üzerine yaban ördeklerimizin göletin tahliye yerinden aşağı düşerek mahsur kaldıkları ihbarını aldık. Bende kendime görev bildim ve buraya geldim. Uzun uğraşlar sonucunda yaban örediklerimizi mahsur kaldıkları yerden kurtararak hürriyetlerine kavuşturuyoruz. Hayvanlarımıza sahip çıkalım. Doğa varsa insanlar yaşar? dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 08:57 Kaynak: DHA
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