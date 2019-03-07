Karabük Belediye Meclisi Son Defa Toplandı

Karabük Belediye Meclisi, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan mahalli idareler seçimleri öncesinde 2014-2019 yılları arasındaki son meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Karabük Belediye Meclisi, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan mahalli idareler seçimleri öncesinde 2014-2019 yılları arasındaki son meclis toplantısını gerçekleştirdi.





Toplantı, Karabük Belediyesi Konferans Salonunda Belediye Başkanı Rafet Vergili başkanlığında yapıldı.





Komisyon raporları ile gündem harici konular görüşüldükten sonra açıklama yapan Vergili, Karabük Belediyesi meclis üyeleri ile her zaman örnek bir dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.





Başkan Vergili, "2014-2019 dönemine ait son meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Bazen kalbimizi kıracak laflar da ettik. Ben Meclis üyelerimizin kalbini kırdıysam özür dilerim. Bunları kişisel olarak algılamayın, hiçbirimizin şahsi bir işi yoktu. Hepimiz memleketimize hizmet için toplanmıştık. MHP'li ve AK Parti'li tüm belediye meclis üyesi arkadaşlarıma 5 yıldır yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.





Vergili'nin gündem harici üçüncü madde olarak oylamaya sunduğu, kendisinin sağlığında ve ölümünden sonra da Karabük'te hiçbir cadde, sokak, park veya köprüye adının verilmemesi önergesi de oy birliği ile Meclis'ten geçti.

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