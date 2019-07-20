Son Dakika Haberleri: KARABÜK BELEDİYE TEMİZLİK GÖREVLİSİ BULDUĞU PARAYI POLİSE TESLİM ETTİ
Son Dakika Güncel Haber

KARABÜK BELEDİYE TEMİZLİK GÖREVLİSİ BULDUĞU PARAYI POLİSE TESLİM ETTİ

1 saat önce

KARABÜK'te, belediye temizlik görevlisi Musa Ödemiş(37), sokağı süpürürken kaldırımda bulduğu 400 lirayı polise teslim etti.

KARABÜK'te, belediye temizlik görevlisi Musa Ödemiş(37), sokağı süpürürken kaldırımda bulduğu 400 lirayı polise teslim etti.
Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Musa Ödemiş, saat 09.30 sıralarında Bayır Mahalle Bayır Sokak'ta temizlik yaparken kaldırımda 400 lira buldu. Ödemiş polise haber verdi. Gelen ekipler, tutanak karşılığı 100'lük banknot halindeki 400 lirayı teslim aldı. Ödemiş, daha sonra görevine geri döndü.
Musa Ödemiş, Bulduğumda saydım. Etrafa bakındım ama kimse yoktu. Cüzdan da yoktu. Cüzdan olsaydı kim olduğunu bilirdik. İnsanlık hali, dalgınlıktır. Daha sonra arkadaşım olan erkek kuaförü dükkanına gittim. Gelen polislere bulduğum 400 lirayı, Allah rızası için teslim ettim. dedi.
KARABÜK BELEDİYE TEMİZLİK GÖREVLİSİ BULDUĞU PARAYI POLİSE TESLİM ETTİ
Karabük, Ödemiş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye temizlik görevlisi bulduğu 400 lirayı polise teslim etti Sultangazi'de erkek çocuklarını taciz eden sapık yakalandı AB, Suriyeliler için Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmiyor Bağ-Kur'luya 3 müjde birden

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 13:03:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KARABÜK BELEDİYE TEMİZLİK GÖREVLİSİ BULDUĞU PARAYI POLİSE TESLİM ETTİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]