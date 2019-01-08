Son Dakika Haberleri: Karabük Belediyesi'nden Don ve Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışması

Karabük Belediyesi'nden Don ve Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışması

31 dakika önce

Karabük Belediyesi'nden don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasıKARABÜK - Karabük Belediyesi Fen İşleri ekipleri, don ve buzlanmadan dolayı yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için sabahın erken saatlerinde tuzlama çalışmalarına başladı.

Karabük Belediyesi'nden don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması

KARABÜK - Karabük Belediyesi Fen İşleri ekipleri, don ve buzlanmadan dolayı yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için sabahın erken saatlerinde tuzlama çalışmalarına başladı.
Karabük'ün yüksek kesimlerindeki ana yollar ile cadde ve sokaklarda tuzlama çalışmalarını eksiksiz bir şekilde yürüten Belediye ekipleri, yollarda herhangi bir sorun yaşanmamasını sağladı.
Karabük Belediyesi'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi ile yollarda görülen buzlanmaya karşı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerekli önlemleri alarak tuzlama faaliyetlerine başladığı ve çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:49 Kaynak: İHA

Karabük, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı Erdoğan'dan Deniz Çakır'a Sert Sözler: Faşistliğin En Dik Alasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 15:20:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük Belediyesi'nden Don ve Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]