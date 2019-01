Karabük Belediyesi'nden Her Sitenin Önüne Bir Çöp Kovası

Karabük Belediyesi her sitenin önüne çöp kovası projesi kapsamında 500 adet çöp kovası dağıtacak.

Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, temizlik faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve çevre kirliğinin ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan yeni uygulama çerçevesinde pilot bölge olarak seçilen 200 Evler Mahallesi'nde her sitenin önüne bir çöp kovası dağıtımına başlandı.



Bu uygulama kapsamında dağıtılacak 500 adet çöp kovası, her sitenin önüne konularak, sitelerin kendi çöp kovalarını kullanma imkanı sağlayacak.



Karabük'ü daha temiz ve yaşanılabilir bir il haline getirmeyi hedeflediğini belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Belediye ekiplerimiz tarafından yürütülen bu çalışmalar neticesinde bizim halkımızdan istediğimiz; mahalle aralarına, cadde ve sokaklara kağıtları, plastik malzemeleri atmamalarıdır. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse ilimiz her zaman daha temiz olur. Biz geri kalan her şeyi tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

