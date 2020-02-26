Karabük Belediyesi'nden, Mardin'deki öğrencilere kitap yardımı - Son Dakika

Karabük Belediyesi, Mardin'in Dargeçit Anadolu Lisesi öğrencilerine kitap yardımında bulundu.



Okulun Karabüklü İngilizce Öğretmeni Tuğba Köse Acar'ın isteklerine duyarsız kalmayan Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker öncülüğünde şehir genelindeki kırtasiyelerden toplanılan kitaplar Dargeçit Anadolu Lisesine ulaştı.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, "Tuğba kızımız üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın yardımcı ders kitaplarına ihtiyacı olduğunu söyledi. Bizde şehrimizdeki hayırsever kırtasiyecilerimizden ve yayın evlerinden temin ettiğimiz 9 koli kitabı kendilerine ulaştırdık. Yeni Aziz Sancar'ların yetişmesine bir nebze katkımız olursa ne mutlu bize" ifadelerini kullandı. - KARABÜK