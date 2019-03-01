Son Dakika Haberleri: Karabük Belediyesi Tarafından Okullara Geri Dönüşüm Üniteleri Dağıtıldı

Karabük Belediyesi Tarafından Okullara Geri Dönüşüm Üniteleri Dağıtıldı

1 saat önce

Karabük Belediyesi tarafından Karabük'te bulunan okullara geri dönüşüm üniteleri dağıtıldı.

Karabük Belediyesi Tarafından Okullara Geri Dönüşüm Üniteleri Dağıtıldı, System.String[]
Karabük Belediyesi tarafından Karabük'te bulunan okullara geri dönüşüm üniteleri dağıtıldı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlayan Karabük Belediyesi tarafından, mahallelerdeki Sosyal Yaşam Merkezlerine ve mahallelere yerleştirilen geri dönüşüm ünitelerinden sonra il sınırları içerisindeki okullara da geri dönüşüm üniteleri dağıtıldı.

Böylece kağıt, plastik, cam, metal ve ambalaj atıkları ayrı ayrı sınıflandırılıp, toplanarak geri dönüşüme tabi tutulacak. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:23 Kaynak: İHA

Karabük, Güncel
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