Karabük'te yapılacak Kent Orman Parkı'nın temeli atıldı - Son Dakika
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Karabük'te yapılacak Kent Orman Parkı'nın temeli atıldı

21.09.2022 09:38
Karabük'te yapılacak Kent Orman Parkı'nın temeli atıldı

Karabük Belediyesi tarafından yapılacak Kent Orman Parkının temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Karabük Belediyesi tarafından yapılacak Kent Orman Parkının temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan Vali Fuat Gürel, kentlerin nefes alabileceği yeşil alanlara ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Karabük Belediyesinin bu ihtiyaca cevap verebildiğini belirten Gürel, Kent Orman Parkının şehrin cazibe merkezi olacağını kaydetti.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ise kente yapılan yatırımlardan ve yapacakları projelerden bahsetti.

Belediye Başkanı Rafet Vergili de proje hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Kent Orman Parkının temeli atıldı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Yortanpazarı Belediye Başkanı Ali Şık, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te yapılacak Kent Orman Parkı'nın temeli atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te yapılacak Kent Orman Parkı'nın temeli atıldı - Son Dakika
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