AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ise kente yapılan yatırımlardan ve yapacakları projelerden bahsetti.

Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te yapılacak Kent Orman Parkı'nın temeli atıldı - Son Dakika

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