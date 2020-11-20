Karabük Belediyesinde toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı - Son Dakika

Karabük Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, sözleşme ile 675 Personel AŞ. çalışanının sosyal haklar ve yevmiyelerle birlikte yüzde 40'a yakın zam aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu toplu sözleşme ile taban ücretlerinde yüzde 4 artış, birinci altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 9 zam yapıldı, 40 yevmiye ikramiye verildi. 5 lira olan yemek ücreti 10 lira oldu. Yıllık yakacak ücreti 360 liradan 500 liraya yükseldi. Toplamda yıllık ilk yıl için yüzde 40 artış yapılmış oldu." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, şunları kaydetti:

"Sendikamızın ve toplu sözleşmede belediyemizi temsil eden arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sonucunda işçimizi mağdur etmeyecek piyasa şartlarının çok üzerinde bir sözleşme yapıldı. Verilen ücretler piyasa şartlarından çok daha fazla iyileştirilmiş. Biz Hakem Kuruluşunun rakamlarını beklemeden verilebilecek en yüksek rakamı işçimize verdik. Bu vesile ile sendikamızı tebrik eder, çalışanlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir çalışma hayatı dilerim."

Belediye İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Hüseyin Doğan ise Başkan Vergili'ye teşekkür etti.