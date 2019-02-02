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Karabük Belediyesinden Kısa Kısa

40 dakika önce

Atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlayan Karabük Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında mahallelerdeki Sosyal Yaşam Merkezlerine geri dönüşüm üniteleri yerleştirildi.

Karabük Belediyesinden Kısa Kısa, System.String[]
Atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlayan Karabük Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında mahallelerdeki Sosyal Yaşam Merkezlerine geri dönüşüm üniteleri yerleştirildi.

Projenin yalnızca bir çevre duyarlılığı çalışması değil aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunun altını çizen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Dünyanın en büyük sorunları arasında gösterilen çevre kirliliğine ve doğal kaynak kullanımının artışına bu proje ile engel olabiliriz. Atıklarımızı değerlendirerek sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilir, atıkları üretime dönüştürebiliriz.
Bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz tüm atıkların dönüştürüldüğü bir il haline gelebilmektir. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızı göreve davet ediyoruz." dedi.

Başkan Vergili'den ziyaretler

Başkan Vergili, Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen'den bilgiler alan Vergili, çalışanlara başarılar diledi.

Kayabaşı Mahallesi Sakinleri ile de bir araya gelen Vergili, mahallelinin sorunlarını dinledi.

Vergili, şoför esnafıyla toplantı yaptı

Kentteki şoför esnafına yemekte bir araya gelen Vergili, Karabük Umumi Servis Aracı İşletmeciler Odası Başkanı Hüseyin Kılıç ile Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemal Topçu'dan bilgiler aldı.

Şoför esnafı ile tek tek sohbet eden Başkan Vergili, çalışmalarını anlattı

Çimlendirme çalışmaları

Karabük Belediyesi, Bayır Mahalle Kemal Güneş Caddesi üzerinde yıllarca hizmet veren eski belediye binasının yıkılması ile oluşan alanda güzel bir görüntünün oluşabilmesi için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Bu alanda, Karabük Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli toprak takviyesi yapıldıktan sonra çimlendirme çalışmasının başlatıldığı duyuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:38 Kaynak: AA

Rafet Vergili, Karabük, Güncel
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