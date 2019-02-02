Karabük Belediyesinden Kısa Kısa

Atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlayan Karabük
Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında mahallelerdeki Sosyal Yaşam Merkezlerine geri dönüşüm üniteleri yerleştirildi.
Projenin yalnızca bir çevre duyarlılığı çalışması değil aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunun altını çizen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili
, "Dünyanın en büyük sorunları arasında gösterilen çevre kirliliğine ve doğal kaynak kullanımının artışına bu proje ile engel olabiliriz. Atıklarımızı değerlendirerek sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilir, atıkları üretime dönüştürebiliriz.
Bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz tüm atıkların dönüştürüldüğü bir il haline gelebilmektir. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızı göreve davet ediyoruz." dedi.
Başkan Vergili'den ziyaretler
Başkan Vergili, Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen'den bilgiler alan Vergili, çalışanlara başarılar diledi. Kayabaşı
Mahallesi Sakinleri ile de bir araya gelen Vergili, mahallelinin sorunlarını dinledi.
Vergili, şoför esnafıyla toplantı yaptı
Kentteki şoför esnafına yemekte bir araya gelen Vergili, Karabük Umumi Servis Aracı İşletmeciler Odası Başkanı Hüseyin Kılıç
ile Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemal Topçu'dan bilgiler aldı.
Şoför esnafı ile tek tek sohbet eden Başkan Vergili, çalışmalarını anlattı
Çimlendirme çalışmaları
Karabük Belediyesi, Bayır Mahalle Kemal Güneş
Caddesi üzerinde yıllarca hizmet veren eski belediye binasının yıkılması ile oluşan alanda güzel bir görüntünün oluşabilmesi için çalışma başlatıldığını bildirdi.
Bu alanda, Karabük Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli toprak takviyesi yapıldıktan sonra çimlendirme çalışmasının başlatıldığı duyuruldu.