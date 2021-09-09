Karabük Belediyesine alınacak 45 personel için kura çekildi - Son Dakika

Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Servisinde çalışacak 45 personelin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'nda yapılan kura çekiminde konuşan İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış, İŞKUR ve Karabük Belediyesi iş birliğiyle başlatılan proje için noter çekilişinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Çalış, göreve başlayacak 45 kişinin kurayla belirlendiğini ifade etti.

Karabük Belediyesi Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal da kurayla işe yerleşen personele hayırlı olsun dileğinde bulundu.