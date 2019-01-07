Karabük Beyaza Bürünen Safranbolu, Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Beyaza bürünen Safranbolu, havadan görüntülendiKARABÜK'ün Osmanlı'dan kalan mimarisiyle ünlü ilçesi Safranbolu, kar yağışıyla beyaza büründü.
Beyaza bürünen Safranbolu
, havadan görüntülendi
KARABÜK'ün Osmanlı'dan kalan mimarisiyle ünlü ilçesi Safranbolu, kar yağışıyla beyaza büründü. Karla kaplanan kentin tarihi yapıları, drone ile havadan görüntülendi. Karabük
'te 2 gündür kar yağışı etkili olurken, UNESCO Dünya Miras Kenti olan Safranbolu, beyaz örtüyle kaplandı. Safranbolu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü'nce drone ile havadan çekilen görüntülerde, Safranbolu manzarasının güzelliği dikkat çekti. Binlerce turistin ziyaret ettiği kentteki tarihi konak, cami, saat kulesi ve evlerin beyaza büründüğü görüldü. Koreli turistler, ilçeye hakim olan Hıdırlık Tepesi'nden beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapıların güzelliğini izledi. Hatıra fotoğrafı çektiren ve kartopu da oynayan turistler, büyük mutluluk yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:02 Kaynak: DHA
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