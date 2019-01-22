Karabük - Bez Çanta Almak İçin Kuyruğa Girdiler
26 dakika önce
Bez çanta almak için kuyruğa girdilerKarabük'ün Safranbolu ilçesinde 'Plastik şişe getir bez çantanı götür' projesi kapsamında bez çanta almak isteyenler ellerinde plastik şişelerle uzun kuyruk oluşturdu.
Bez çanta almak için kuyruğa girdiler Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde 'Plastik
şişe getir bez çantanı götür' projesi kapsamında bez çanta almak isteyenler ellerinde plastik şişelerle uzun kuyruk oluşturdu.
Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı'nda yapılan etkinlikte plastik şişe getiren vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih
Ürkmezer, en az 5 plastik şişe getirene bez çanta verdi. Ürkmezer, aileleriyle gelen çocuklarla sohbet etti, fazladan bez çanta verdi. Yarım saatte 11 bin 500 plastik şişe konteynerlere konulurken 500 bez çanta dağıtıldı. Bölgede 150 tane plastik şişe toplayarak çevreyi temizlediğini söyleyen vatandaşa da bez çantaları verildi.
Fatih Ürkmezer, Safranbolu, nasıl ki UNESCO ile, nasıl ki kültürüyle, nasıl ki mimarisiyle öncü olduysa çevre bilinciyle de bundan sonrada Türkiye
'ye örnek olmaya devam edecek. dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:08 Kaynak: DHA
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