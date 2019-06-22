Son Dakika Haberleri: Karabük Birlik Vakfından Vali Gürel'e ziyaret
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Karabük Birlik Vakfından Vali Gürel'e ziyaret

1 saat önce

Karabük Birlik Vakfı Başkanı Hasan Şahin beraberinde Başkan Yardımcısı Erdal Üngören ve Metin İnce, Muhasip Ali Rıza Gökçekli, üyeler Saliha Hatıl, Samet Kıymaz ve Ömer Arslan ile birlikte Vali Fuat Gürel'i ziyaret ettiler.

Karabük Birlik Vakfından Vali Gürel'e ziyaret, System.String[]
Karabük Birlik Vakfı Başkanı Hasan Şahin beraberinde Başkan Yardımcısı Erdal Üngören ve Metin İnce, Muhasip Ali Rıza Gökçekli, üyeler Saliha Hatıl, Samet Kıymaz ve Ömer Arslan ile birlikte Vali Fuat Gürel'i ziyaret ettiler.

Karabük Birlik Vakfının amacının geleceğin teminatı olan gençlerin inançlı, vatansever, kültürlü ilmi seviyesi yüksek bir gençlik yetiştirmek olduğunu söyleyen Başkan Şahin,Vakıf çalışmaları hakkında Vali Gürel'e bilgiler verdi.

Nazik ziyaretleri için Karabük Birlik Vakfı Başkanı Hasan Şahin ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür eden Vali Gürel, Vakıf çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:49 Kaynak: İHA
Metin İnce, Hasan Şahin, Karabük, Güncel
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