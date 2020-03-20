KARABÜK Camide koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Camide koronavirüs önlemleri

KARABÜK'te, yaklaşık 20 kişi uyarıları dikkate almayarak cami avlusunda saf tutup namaz kıldı.

Karabük'te, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı cami ve mescitlerde namaza ara verilmesi kararına uyuldu. Okunan ezanın ardından, "Evvela iş yerlerinizde öğle namazını kılıp milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan kurtulmak için dua edelim. Allah bizleri ülkemizi, milletimizi ve tüm insanları bu ve benzeri hastalık musibetlerden korusun." diye anons yapıldı. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen kent merkezinde bulunan Köprübaşı Camii'nde ise bazı kişiler caminin avlusuna branda ve kartonları yere sererek saf tuttu. Yaklaşık 20 kişi caminin avlusunda namaz kıldı. Bazı kişiler ise avluda saf tutanların gerisinde namaz kıldı.