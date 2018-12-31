Karabük Cipin Arkasına Bağladıkları Halatla Kaydılar
40 dakika önce
Cipin arkasına bağladıkları halatla kaydılarKARABÜK'te, 2 arkadaş cipin arkasına bağladıkları halata tutunarak naylonun üzerinde kaydı.
Cipin arkasına bağladıkları halatla kaydılar
KARABÜK'te, 2 arkadaş cipin arkasına bağladıkları halata tutunarak naylonun üzerinde kaydı. Neşeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Karabük
'te 3 arkadaş, kar keyfini yaşamak için ciple 2 bin rakımlı Keltepe bölgesine gitti. Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı bölgede arkadaşlardan biri beyaz örtüyle kaplı alanda direksiyona geçerken, 2'si ise cipin arkasına halat bağlayarak naylon üzerinde kaydı. Oldukça eğlenceli anlar yaşayan arkadaşlar, zaman zaman halat ellerinden kayınca direksiyondaki arkadaşlarına durması için seslendi. Arkadaşlar kar üstünde eğlenceyi doyasıya yaşadı. Neşeli anlar cep telefonuna yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:02 Kaynak: DHA
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