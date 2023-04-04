Karabük Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

04.04.2023 19:28
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı uyruklu üniversite öğrencisi kızın Filyos Çayı'nda cesedinin bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı uyruklu üniversite öğrencisi kızın Filyos Çayı'nda cesedinin bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.
Başsavcılık açıklamasında, 26 Mart'ta Karabük ilinde yabancı uyruklu 1 öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma dosyasında Karabük Sulh Ceza Hakimliğinden gizlilik kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Gizlilik kararının ilgili gazeteci tarafından bilinmesine rağmen kendisinin savcılık izninin olduğunu söylemek suretiyle bazı görüntülere ulaşıp, soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği iddiası üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesi gereğince söz konusu gazetecinin şüpheli sıfatı ile savunması alınmış olup, herhangi bir gözaltı kararı verilmemiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama Karabük Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama Gabonlu öğrencinin ölümüyle ilgili gözaltı sayısı 7 oldu Gabonlu öğrencinin ölümüyle ilgili gözaltı sayısı 7 oldu

Cumhuriyet Başsavcılığı, Filyos Çayı, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama - Son Dakika


Son Dakika
19:25 Futboldan men etseydiniz! Hakemi dürten Mitrovic'e verilen ceza pes dedirtti
18:53 Ali Koç bırakırsa Fenerbahçe'de başkan kim olacak? Aziz Yıldırım'ın dışında iki isim daha var
18:25 Türkiye ile Suriye arasında ikinci temas! Moskova'da dörtlü zirve gerçekleştirildi
18:43 Alt ligler de karıştı! Sakaryaspor'dan TFF'ye çağrı: VAR kayıtlarını açıklayın
18:21 Son Dakika: Altının gram fiyatı 1.250 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
18:11 Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu paylaşımı: İşte benim evladım
18:10 Fenerbahçe'deki kritik zirve sona erdi! Ali Koç, Jorge Jesus için kararını verdi
18:04 Sevil Atasoy'dan dikkat çeken itiraf: Evliyken bavulumu alıp sevdiğim adama kaçtım
17:47 İsveç skandal kararlarına yenisini ekledi! Polisin yasakladığı Kur'an yakma eylemini mahkeme iptal etti
17:39 Mağlubiyet yüzü görmediler! Samsunspor'un Süper Lig'e çıkması için 9 puan yeterli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2023 20:19:41. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement