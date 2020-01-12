Karabük dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı - Son Dakika

Karabük dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı

1 saat önce

Zonguldak yolunun 1 saat kapanmasına neden oldu.

Zonguldak yolunun 1 saat kapanmasına neden oldu. Ambulansta mahsur kalan hasta, başka bir ambulans ile hastaneye ulaştırıldı.

Gece saatlerinde Karabük- Zonguldak yolu Bolkuş Tüneli girişine dağdan kopan kaya parçaları düştü. Bu sırada herhangi bir aracın geçmemesi olası, bir facianın önüne geçerken, Karabük'e hasta taşıyan bir ambulans ise tünelde mahsur kaldı. Hasta, sedye ile Karabük'ten gelen başka bir ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü. Karayolları ekipleri kaya parçalarını yoldan kaldırarak, yolu ulaşıma açtı. Jandarma ekipleri, yaklaşık 1 saat kapalı kalan ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

Karabük dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı

Zonguldak, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:09 Kaynak: DHA
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