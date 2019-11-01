Karabük damadının yaptığı cihazla hayvanlarını takip ediyor

Damadının yaptığı cihazla hayvanlarını takip ediyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde yaşayan İbrahim Bayram(56), damadının yaptığı 'Çan 2.0' verdiği takip cihazı sayesinde hayvanlarını cep telefonuyla nerede olduklarını 1 kilometre mesafede takip ediyor.

Karabük Demir Çelik Fabrikaları'ndan emekli olduktan sonra Eflani ilçesine bağlı Seferler köyüne yerleşen evli ve 2 çocuk babası İbrahim Bayram, biri buzağı 5 büyükbaş hayvanla besliyor. Ankara'dan 1 ay önce misafirliğe gelen damadı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde doktora öğrencisi olan Mustafa Uçar(30), kayınpederinin hayatını kolaylaştırmak için yaptığı adına da 'Çan 2.0' verdiği hayvan arama cihazını hediye etti. İbrahim Bayram, 2 cihaz ve bir cep telefonu uygulamasından oluşan, şarjı 2 gün giden 'Çan 2.0'ın bir cihazını hayvanlarından birinin boynuna taktıktan sonra tüm hayvanlarını takip etmeye başladı.

Evinden 1 kilometre mesafede hayvanlarını cep telefonuyla nerede olduklarını takip eden İbrahim Bayram, Hayvanları araması çok zor oluyordu. Nerde olduklarını bilemediğimiz için tepe tepe dolaşıyorduk. Şimdi bu cihaz sayesinde nerede olduklarını biliyorum ve o tarafa doğru gidiyoruz. Kaç metre uzakta olduğunu da gösterdiği için bulması da kolay oluyor. dedi.

Şimdiye kadar aldığı en önemli ve en değerli hediye olduğunu belirten Bayram, Hayatımızı kolaylaştırdı. 2-3 saat hayvan arıyorduk. Evimden, oturduğum yerden onları takip edebiliyorum. Diğer birçok işimi erken bırakmak zorunda kalıp hayvan aramaya gidiyorduk. Şimdi ise evimden hayvanın nerede olduğunu görüp aramadan o istikamete gidiyoruz. diye konuştu.

Cihazın sadece 1 kilometre mesafeye kadar hayvanlarını gösterdiğine dikkat çeken Bayram, Amatör, tam bir profesyonel değil bu. Damadım daha uzun mesafelisini yapabilirim ama biraz masraflı olur dedi. diye konuştu.