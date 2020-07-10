Karabük Defterdarlığı'nda görevli 7 kişide korona virüs tespit edildi, kurum kapatıldı - Son Dakika

Karabük Defterdarlığı'nda görevli 7 kişide korona virüs tespit edildi, kurum kapatıldı

Karabük Defterdarlığı'nda görevli 7 kişide korona virüs tespit edildi, kurum kapatıldı Karabük'te birden fazla çalışanda pozitif vakanın görüldüğü defterdarlık kapatılıp karantina altına alındı.

Karabük Defterdarlığı'nda görevli 7 kişide korona virüs tespit edildi, kurum kapatıldı KARABÜK - Karabük'te birden fazla çalışanda pozitif vakanın görüldüğü defterdarlık kapatılıp karantina altına alındı. Karabük Defterdarlığı'nda görev yapan 7 personel yüksek ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvurdu. Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından defterdarlık kapatılarak karantinaya alındı. Giriş-çıkışların yasaklandığı kurumda, Sağlık Bakanlığı tarafından gelecek karara göre karantina süresinin uzayıp uzamamasına Pazartesi günü karar verileceği öğrenildi. Öte yandan kentte Karabük İl Özel İdaresi, İŞKUR ve bir bankada da birden fazla çalışanda Covid-19 tespit edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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