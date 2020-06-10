KARABÜK Demir yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

Kaza öğleden sonra, E-80 Karayolu Karabük- Çankırı sınırında meydan geldi. Çankırı istikametine giden Burhan A. (26) idaresindeki 55 AVD 37 plakalı demir yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. TIR'ın dorsesinde bulunan rulo halindeki demirler yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Burhan A.?ya ilk müdahalede bulunurken, trafik ekipleri araçları yönlendirerek tek şeritten ulaşımı sağladı. Çankırı Çerkeş Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Burhan A. tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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