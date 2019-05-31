KARABÜK 'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇAN MOTOSİKLETLİ POLİS ARACINA ÇARPTI
1 saat önce
KARABÜK'te, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletli polis aracına çarparak yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:25 Kaynak: DHA
KARABÜK'te, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletli polis aracına çarparak yaralandı. Kontrol amaçlı hastaneye götürülen sürücüye 2800 TL para cezası kesildi. Dün gece saatlerinde, Yeşil Mahalle Sanayi Kavşağı'nda uygulama yapan polis ekipleri 07 YOT 88 plakalı motosikleti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Polisin peşine düştüğü sürücünün kullandığı motosiklet bir süre sonra Atatürk Bulvarı
'nda polis aracına çarptı. Yola savrularak hafif yaralanan Emre A.(28), kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Motosiklet
trafikten men edilerek çekiciyle otoparka kaldırıldı. Emre A.'ya 'dur' ihtarına uymamak, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan toplam 2800 TL para cezası kesildi.
Ceylan derisine altın yazmalı Tevrat ele geçirildi
Türkiye ekonomisi 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 2,6 daraldı
Team Liquid imkansızı başardı
Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum