Karabük'e 2 milyon 100 bin lira sağlık ödeneği aktarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'e 2 milyon 100 bin lira sağlık ödeneği aktarıldı

14.04.2022 17:13
Karabük'e 2 milyon 100 bin lira sağlık ödeneği aktarıldı

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, sağlık alanında harcanmak üzere Karabük'e 2 milyon 100 bin lira ödenek aktarılmasını sağladıklarını bildirdi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, sağlık alanında harcanmak üzere Karabük'e 2 milyon 100 bin lira ödenek aktarılmasını sağladıklarını bildirdi.

Ünal ve Güneş'in yaptığı ortak yazılı açıklamada, kentin sağlık alanındaki ihtiyaçları ve taleplerini karşılamak adına Sağlık Bakanlığında çeşitli görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugün yapılan görüşmeler neticesinde Karabük'ümüzün tıbbi cihaz ve sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak adına toplamda 2 milyon 100 bin lira ödenek aktarılmasını sağladık. İlimize kazandırdığımız bu ödenek ve tıbbi cihazlar sayesinde sağlık alanındaki önemli ihtiyaçları karşılanmış olacak. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanemize radyan ısıtıcılı yatak, işitme ölçüm cihazı, hasta karyolası, refakatçi koltuğu ihtiyacı ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu ve Safranbolu İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün ihtiyaçları karşılanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür edildi.

YORUMLAR
500
Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası, Karabük'te sürüyor Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası, Karabük'te sürüyor Bangladeş'te 'Bengali Yeni Yılı' kutlamaları Bangladeş'te 'Bengali Yeni Yılı' kutlamaları

Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, Karabük, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'e 2 milyon 100 bin lira sağlık ödeneği aktarıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
16:57 Asırlık Genelevi'nin altından Osmanlı hamamı ve sinagog çıktı
16:49 Barışma teklifini kabul etmeyince önce İrem'i sonra kendisini vurdu!
16:25 Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti sonrası ilk açıklama: Üç parti olarak devam ediyoruz
16:19 İlayda Şeker'den "İsmail Balaban'la evleneli kaç yıl oldu?" sorusuna şaşırtan cevap: 1 senedir evliyiz
16:06 Maskeli hayatlarımızın sonu mu geliyor? Bakan Koca "Demiştim" diyerek, en kötü günlerin geride kaldığını açıkladı
16:00 TikTok'ta paylaşılan video tepki çekti! Pakistanlı bir kişi, alışveriş yaptığı marketteki kasiyere bozuk paraları tek tek attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 17:28:02. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'e 2 milyon 100 bin lira sağlık ödeneği aktarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement