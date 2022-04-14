Karabük'e 2 milyon 100 bin lira sağlık ödeneği aktarıldı - Son Dakika

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, sağlık alanında harcanmak üzere Karabük'e 2 milyon 100 bin lira ödenek aktarılmasını sağladıklarını bildirdi.

Ünal ve Güneş'in yaptığı ortak yazılı açıklamada, kentin sağlık alanındaki ihtiyaçları ve taleplerini karşılamak adına Sağlık Bakanlığında çeşitli görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugün yapılan görüşmeler neticesinde Karabük'ümüzün tıbbi cihaz ve sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak adına toplamda 2 milyon 100 bin lira ödenek aktarılmasını sağladık. İlimize kazandırdığımız bu ödenek ve tıbbi cihazlar sayesinde sağlık alanındaki önemli ihtiyaçları karşılanmış olacak. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanemize radyan ısıtıcılı yatak, işitme ölçüm cihazı, hasta karyolası, refakatçi koltuğu ihtiyacı ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu ve Safranbolu İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün ihtiyaçları karşılanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür edildi.