Son Dakika Haberleri: Karabük'e 54'ü tabip 3'ü uzman sağlık personeli atandı
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Karabük'e 54'ü tabip 3'ü uzman sağlık personeli atandı

1 saat önce

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, il geneline ataması yapılan 57 tabip ve uzman ile yaşanılan hekim sıkıntısının giderildiğini belirtti.

Karabük'e 54'ü tabip 3'ü uzman sağlık personeli atandı, System.String[]

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, il geneline ataması yapılan 57 tabip ve uzman ile yaşanılan hekim sıkıntısının giderildiğini belirtti.


Karabük'e 88. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile 54 tabip ve 3 uzman hekimin atandığını ifade eden Sarı, meslektaşlarına başarılar dileyerek, "88. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile İlimize yeni atanan tüm hekim arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yeni atamalarla birlikte özellikle son aylarda acil servislerimizde yaşadığımız hekim sıkıntısının son bulacak olması bizleri mutlu ediyor. Biliyorsunuz 2 aydır Bayır Mahalle Semt Polikliniğimizdeki acil ünitemize düzenli hekim görevlendirmesi yapamıyorduk. Yeni hekimlerimizin göreve başlamasıyla bu sorun çözülmüş olacak. Ayrıca hizmet verdiğimiz diğer birimlerimiz de aramıza katılan arkadaşlarımızla daha da güçlenecek. Hekim arkadaşlarımızın ilimize atanmasında emeği geçen Bakanlık yetkililerine, valimize ve değerli milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KARABÜK

Ahmet Sarı, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:26 Kaynak: İHA
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