Karabük'e bu yıl 4 anaokulu yapılacak - Son Dakika
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Karabük'e bu yıl 4 anaokulu yapılacak

28.03.2022 13:26
Karabük'e bu yıl 4 anaokulu yapılacak

Karabük'e bu yıl "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında 4 anaokulunun kazandırılacağı bildirildi.

Karabük'e bu yıl "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında 4 anaokulunun kazandırılacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, okullar arası başarı ve imkan farklılıklarının azaltılması, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen projeye ilişkin kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Proje doğrultusunda bu yıl il genelinde 4 anaokulu yapılacağını bildiren Akbaş, 12 ana sınıfının açıldığını, 16 ilkokul ve bir anaokulun da iyileştirme kapsamına alındığını kaydetti.

Akbaş, 8 okulda bilgisayar laboratuvarının kurulacağını belirterek, "25 okulumuzda destek eğitim odası planlamasına devam ediyoruz. Amacımız, bu yıl anaokulunda yüzde 92 olan okullaşma oranımızı, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yüzde 100'e çıkarmak." dedi.

Bakanlığın "Çevre Dostu Bin Okul Projesi" ile ilgili gerekli ödeneklerin de Karabük'e gönderildiğini aktaran Akbaş, şunları kaydetti:

"Her ilçede bir okul tespiti yapıldı. 6 okulumuz çevre dostu okul kapsamına alındı. Burada amacımız, çevre dostu okulların olması. Bu kapsamda bu okullarda okuyan öğrencilerimiz, ekranlarda su, elektrik ve doğal gaz tasarrufuyla ilgili hangi çalışmaların yapıldığını görecekler. Çevre dostu okullar bittikten sonra diğer okulların bu okulları ziyaretini sağlayacağız."

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Kaynak: AA

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