Karabük'e sonbaharın renkleri hakim oldu - Son Dakika

Türkiye'nin "en büyük blok ormanları"na sahip Karabük, yeşil, sarı, kırmızı ve kahverengi tonlarına büründü.

Dünya Doğayı Koruma Vakfınca (WWF) "acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri" olarak gösterilen Karabük, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Topraklarının yüzde 71'ini oluşturan ormanlarında çok sayıda ağaç ve bitki türünü barındıran Karabük, yerli ve yabancı turistlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Yeşil, sarı, kırmızı ve kahverenginin her tonunun görüldüğü Karabük'te, birçok kuş türü ile uzun yürüyüş yolları bulunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu'da yer alan Baklabostan Tabiat Parkı ve içindeki şelaleye gelenler, doğayla baş başa vakit geçiriyor.

Safranbolu'yu Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümünde ağaçların kendiliğinden oluşturduğu "tünel" fotoğrafçıların tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Kentteki sonbahar güzellikleri, Karabük Valiliğinin paylaştığı drone görüntülerine yansıdı.