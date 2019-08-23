Karabük'e uyuşturucu madde getiren 4 şüpheli tutuklandı

Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kente uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri H.G.(57) isimli şahsın İstanbul ilinden Karabük'e uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Eskipazar ilçe girişinde aracının durdurulduğu şahıs yanında bulunan Ü.G., İ.G. ve Y. B. ile birlikte gözaltına alındı. Ekiplerin araçta ve şahısların üzerinde yaptığı aramada 1.76 gram kadar sentetik kannobinoid maddesi, 35 adet ectasy hap, reçeteye tabi 80 adet Rivotril tablet, 51 adet Neurotin tablet ve 36 adet Lyrca tablet (sentetik ecza) ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen 2'si kadın 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK