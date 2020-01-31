Karabük'e yağan kara en çok Bartınlılar sevindi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'e yağan kara en çok Bartınlılar sevindi - Son Dakika

Karabük'e yağan kara en çok Bartınlılar sevindi

6 saat önce

Karabük-Bartın Karayolu'nda etkili olan kar yağışı en çok Bartınlı sürücüleri sevindirdi.

Karabük'e yağan kara en çok Bartınlılar sevindi, System.String[]

Karabük- Bartın Karayolu'nda etkili olan kar yağışı en çok Bartınlı sürücüleri sevindirdi.


Karabük'te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Karabük-Bartın Karayolu Beştepeler mevkisi ile bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde tipi ve sis etkili olurken, Kara yolları ekipleri kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Etkili olan kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler de ortaya çıkarken, bazı sürücüler yol kenarında durarak karın tadını çıkardı.


Bartın'dan Karabük'e gelen Halil Küpeli, bu sene ilk kez kar gördüklerini belirterek, "İyi oldu, Bartın'da hiç kar görmemiştik. Bu sene ilk kez burada gördük. Yolda durduk, bu fırsatı değerlendirmek lazım" dedi.


Tugay Can Küpeli de "Ahmetusta Geçidi'ne çıkarken kar yağışına yakalandık. Bartın'da 2-3 senedir kar görmediğimiz için durum tadını çıkaralım istedik" diye konuştu.


Karabük'ten Bartın'a giden Şahin Arslan da Bartın'a uzun süredir kar yağmadığını belirtti.


Karda eğlendiklerini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti: "Karabük'ten geliyoruz, karı fırsat bildik. Eğlenelim istedik, karın tadını çıkardık. Bu yıl ilk defa gördük. Bartın'dan geldik, tekrar Bartın'a dönüyoruz. Bu yıl Bartın'a kar yağmadı."


Karabük- Zonguldak arası tır şoförlüğü yapan Hüseyin Aslantin bir kaç senedir bu kadar kar yapmadığını kaydetti.


Zorlu şartlarda çalıştıklarını aktaran Aslantin, "Zor bela atlattık yolu, şimdi inişimiz kaldı, yavaş yavaş ineceğiz. Tırlarda daha sıkıntılı oluyor, boş araç daha zor çıkıyor. Bizim aracımız yüklü ama bizde zor çıktık. Kara yolları çalışıyor ama yetişemiyor yoğun yağıyor. Güzelliği kadar çilesi var, memnunuz seviyoruz işimizi" dedi. - KARABÜK

Karabük, Bartın, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manuel da Costa, sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi
Rusya'daki gaz patlamasında 5 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 19:40:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'e yağan kara en çok Bartınlılar sevindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]