Karabük Elektrik Akımına Kapılarak Ölen İşçi Toprağa Verildi

Elektrik akımına kapılarak ölen işçi toprağa verildi
KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (Kardemir
) iddiaya göre elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 30 yaşındaki Mehmet Yüksel
'in cenazesi toprağa verildi.
Elektrik bakım işçisi Mehmet Yüksel, dün fabrikadaki vincin arızalanması üzerine müdahale etmek istedi. İddiaya göre, Mehmet Yüksel, elektriği kesmeden arızayı gidermeye çalışınca elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Olayı gören işçilerin ihbarı üzerine, gelen sağlık ekipleri Mehmet Yüksel'e ilk müdahalede bulundu. Karabük
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi 4 aylık hamile olan Mehmet Yüksel'in cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu
'ndan alınarak Kardemir'e getirilerek, burada cenaze namazı kılındı. Haddehane meydanındaki namaza Yüksel'in yakınları, Ak Parti
Karabük Milletvekili Cumhur Ünal
, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kardemir yöneticileri ve işçiler katıldı. Cenaze namazının ardından işçiler işlerinin başına dönerken, Yüksel'in cenazesi, götürüldüğü Öğlebeli Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip Karabük Valisi Fuat Gürel'inde katıldığı cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.