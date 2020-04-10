KARABÜK Elektrik kontağından çıkan yangında büro zarar gördü - Son Dakika

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KARABÜK Elektrik kontağından çıkan yangında büro zarar gördü
6 saat önce
Elektrik kontağından çıkan yangında büro zarar gördüKARABÜK'te, toplu taşıma araçlarında kullanılan kartların işlemlerinin yapıldığı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Elektrik kontağından çıkan yangında büro zarar gördü
KARABÜK'te, toplu taşıma araçlarında kullanılan kartların işlemlerinin yapıldığı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında binanın büro bölümü zarar gördü.
Karabük Balıkpazarı mevkisinde bulunan Karabük Belediyesi Toplu Taşıma Denetim ve Akıllı Kart Kişiselleştirme Merkezi'nde sabah saatlerinde yangın çıktı. Toplu taşımada kullanılan kartların işlemlerinin yapıldığı merkezde çıkan yangında, alevler büro bölümünü sardı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın zarara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:40 Kaynak: DHA
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