Karabük Emniyet Müdürlüğünde 13 personel terfi etti - Son Dakika

Karabük Emniyet Teşkilatı'nda görevli 13 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Karabük Polisevi'nde İl Emniyet Müdürlüğü ve Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) görevli rütbeli personellerden rütbe alanların 2020 yılı rütbe terfi töreni yapıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, törende yaptığı konuşmada, polis teşkilatının 175 yıldır Hakk'a ve halka hizmet ettiğini söyledi.

Tuğ, Karabük Emniyet Müdürlüğü olarak il merkezi ve ilçelerde huzur ve güvenin sağlanması ile asayişin temini için çalıştıklarını belirterek, yasalarla verilen görevleri yerine getirdiklerini anlattı.

Konuşmanın ardından ikisi 3. sınıf emniyet müdürlüğünden 2. sınıf emniyet müdürlüğüne olmak üzere terfi eden 13 personele yeni rütbeleri takıldı ve plaket takdim edildi.

Törende, 7 Şubat 2018'de Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda, terör örgütü PYD/ PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın komiserliğe terfi eden eşi Hafize Nur Akpınar'a rütbesini 2. sınıf emniyet müdürü Nimet Ceylan taktı.

Törene Vali Fuat Gürel de katıldı.