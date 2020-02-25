Karabük en yüksek sıcaklığı 2012'de gördü - Son Dakika
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Karabük en yüksek sıcaklığı 2012'de gördü

7 saat önce

Karabük Meteoroloji İl Müdürü Ahmet Akıllıer, Karabük'te en yüksek sıcaklığın 30 Ağustos 2012'de 44 derece ile yaşadığını bildirdi.

Karabük en yüksek sıcaklığı 2012'de gördü, System.String[]

Karabük Meteoroloji İl Müdürü Ahmet Akıllıer, Karabük'te en yüksek sıcaklığın 30 Ağustos 2012'de 44 derece ile yaşadığını bildirdi.


Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Meteoroloji İl Müdürlüğünü ziyaret ederek Müdür Ahmet Akıllıer'den 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Karabük Meteoroloji Müdürlüğünün tarihçesi teşkilat şeması ve personel durumu faaliyet alanları hakkında bilgi vererek sunumuna başlayan İl Müdürü Akıllıer, toplam 12 adet otomatik meteoroloji istasyon ağı bulunduğunu il merkezi ve ilçeleri de dahil olmak üzere 4 adet daha otomatik meteoroloji istasyon ağının planlandığını ifade etti.


Genel amaçlı tahminler ile sektörel amaçlı tahminlerde bulunulduğunu söyleyen Akıllıer, kısa vadeli olarak saatlik ve günlük tahminler yapıldığını, uzun vadeli olarak haftalık, aylık ve mevsimlik tahminler gerçekleştirildiğini, sektörel bazlı tahminlerin ise ulaştırma, tarım, orman, çevre ve savunma sektörlerine dayalı olarak yapıldığını söyledi.


Karabük'te en sıcak günün 30 Ağustos 2012 tarihinde 44 derece ile yaşandığını, en düşük sıcaklığın -15,1 derece ile 25 Ocak 1974 yılında, en yüksek yağışın 79 kilogram ile 10 Haziran 2008 tarihinde, en yüksek kar yağışının 83 santimetre ile 10 Ocak 2003 tarihinde, en hızlı rüzgarın 16 Ağustos 1972 tarihinde 118,8 kilometre hızla gerçekleştiğini, Karabük'ün sıcaklık ortalamasının 2019 yılı itibariyle 13,8, yağış ortalamasının da 480.5 milimetre olarak ölçüldüğünü ifade eden Akıllıer, 53. Kayak Merkezi olarak hizmet veren Keltepe Kayak Merkezi ile ilgili istatistiki rakamları da paylaştı.


Akıllıer, ilk kar ölçümünün 26 Aralık 2019 tarihinde 26 santimetre olarak gerçekleştiğini kar ölçülen günün 58 gün olduğunu 25 gün 50 santimetre ve yukarısında kar ölçüldüğünü anlık olarak Keltepe Kayak Merkezi'nde 74 santimetre kar yüksekliği bulunduğunu belirtti.


Otomatik meteoroloji istasyonlarının ilçelerde yakaladığı değerleri de paylaşan Akıllıer, 2019 yılında verdikleri uyarılarının gerçekleşme oranın yüzde 92,7 oranında olduğunu söyledi.


Eğitim ve bilgilendirme seminerlerine de önem verdiklerini hatırlatan Akiller, 2019 yılında bin 100 öğrenciye meteorolojik eğitim verdiklerini Karabük'ün güneş enerjisi ile ilgili önemli bir potansiyeli bulunduğunu yıllık bazda 1301-1350 KW/m enerji üretilebileceğini son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bütün mobil cihazlarda çalışan meteoroloji uygulaması ile ilgili bilgiler sunan Akıller, uygulamanın halkımız tarafından kullanılmasının meteorolojik uyarılar ve bilgi açısından önemine dikkat çekti. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:19 Kaynak: İHA
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