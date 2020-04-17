Karabük Erzurumlular Derneğinden 500 aileye gıda kolisi - Son Dakika

Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında 500 ramazan kumanyasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, yaptığı açıklamada, Karabük'te yaşayan bütün Erzurumlulara teşekkür etti.

Yardım kolilerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ile Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığı ile tüm şehirdeki ihtiyaç sahiplerine gönderileceğini belirten Sökmen, "Rabbim hayırlarını kabul etsin, kazançlarını bereketli eylesin. Onların emaneti koliler ailelerimize hızlı bir şekilde gün içerisinde dağıtılacaktır. Vefakar çalışma arkadaşlarıma da bu hayra vesile oldukları için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Bedir de kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.